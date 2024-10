Lista dos vereadores eleitos em Pé de Serra-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Pé de Serra – BA neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

A população está atenta para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal. O pleito deste ano foi marcado por uma participação expressiva dos eleitores, demonstrando o engajamento da comunidade nas decisões políticas locais. A disputa acirrada entre os candidatos refletiu-se nas urnas, tornando a apuração ainda mais emocionante.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, os vereadores eleitos em Pé de Serra para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PÉ DE SERRA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Toco da Ciência PSD 9,63% 1.021 2 Joelson de Agapito PC do B 8,48% 899 3 Gil do Santo Agostinho PT 7,59% 804 4 Misa Bandeira PC do B 7,28% 772 5 Moaci do Licuri PT 6,28% 666 6 Junior de Edilson UNIÃO 5,79% 614 7 Paulinho da Saúde REPUBLICANOS 5,47% 580 8 Brizola UNIÃO 5,22% 553 9 Jerri de Chico de Roque REPUBLICANOS 5,19% 550

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nessas eleições baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa regra visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.