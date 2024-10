Lista dos vereadores eleitos em Paverama-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Paverama neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para o processo de apuração conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Paverama promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com a definição dos representantes que ocuparão as cadeiras nos próximos quatro anos. A população está atenta para saber quem serão os escolhidos para defender seus interesses e trabalhar pelo desenvolvimento da cidade.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Paverama para a próxima legislatura são:

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Cristiano do Sindicato PL 6,69% 344 2 Fernandinho PSDB 6,36% 327 3 Nenê Sacks PT 6,03% 310 4 Carlão PSDB 4,92% 253 5 Ana Sirlei Vargas MDB 4,61% 237 6 Adelar PSB 3,93% 202 7 Ingrid MDB 3,75% 193 8 Dionatas Souza REPUBLICANOS 3,27% 168 9 Cassol PSB 2,57% 132

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O cálculo do quociente eleitoral determina quantos votos são necessários para eleger um candidato, o que explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos. Esse sistema visa garantir a representatividade dos partidos de acordo com sua votação total.