Lista dos vereadores eleitos em Paulínia-SP nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Paulínia-SP enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da cidade no Legislativo municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e a população aguarda com grande interesse para conhecer os vereadores eleitos em Paulínia. A disputa foi acirrada, com diversos candidatos apresentando propostas para melhorar a qualidade de vida dos paulinenses nos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Paulínia para a legislatura 2025-2028:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PAULÍNIA

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Pedro Bernarde DC 3,52% 2.293 2 Fabio Valadão PL 2,93% 1.905 3 Messias Brito Boi PL 2,62% 1.703 4 Juninho Lalupe REPUBLICANOS 2,52% 1.637 5 Alex Eduardo PRTB 2,42% 1.572 6 Douglas Guarita DC 2,36% 1.533 7 Tiguila CIDADANIA 2,26% 1.468 8 Fabio da Van PRTB 2,25% 1.464 9 Gibi Professor PODE 2,20% 1.434 10 Helder Pereira PL 1,93% 1.258 11 Anderson Henrique MDB 1,92% 1.249 12 Lucas Barros DC 1,91% 1.240 13 José Soares REPUBLICANOS 1,83% 1.190 14 Flávio Xavier PODE 1,81% 1.176 15 Sargento Camargo REPUBLICANOS 1,78% 1.159 16 Neco Vieira PL 1,60% 1.038 17 Carlos Kuka PL 1,31% 851

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso garante uma representação mais diversificada na Câmara Municipal, refletindo as diferentes correntes políticas da cidade.