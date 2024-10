Lista dos vereadores eleitos em Paraná-RN nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Paraná, no Rio Grande do Norte, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Paraná. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

À medida que os números começam a surgir, o cenário político local vai se desenhando. Os candidatos e seus apoiadores permanecem atentos a cada atualização, enquanto a cidade vibra com a possibilidade de mudanças ou continuidades na representação legislativa. A disputa acirrada reflete o engajamento da comunidade no processo democrático.

Os primeiros dados oficiais apontam para uma renovação parcial na Câmara de Vereadores. Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas filiações partidárias e desempenho nas urnas:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PARANÁ

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Luciano MDB 17,98% 633 2 Neguinho de Abel PL 12,16% 428 3 Rodolfo MDB 11,73% 413 4 Mocó MDB 9,83% 346 5 Beto Valentim MDB 8,44% 297 6 Zé de Ducarmo MDB 8,15% 287 7 Raiane MDB 8,12% 286 8 Marquinhos MDB 6,53% 230 9 Alberlânio MDB 5,99% 211

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que determina quantas cadeiras cada partido ou coligação terá direito na Câmara Municipal.