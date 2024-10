Lista dos vereadores eleitos em Palminópolis-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Palminópolis neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção se volta para o processo de apuração conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Palminópolis promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com a definição dos representantes que ocuparão as cadeiras legislativas pelos próximos quatro anos. A população está atenta para saber quem serão os novos vereadores que irão defender seus interesses e trabalhar pelo desenvolvimento da cidade.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Palminópolis são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PALMINÓPOLIS

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Maria Nelzira PP 7,90% 316 2 Argemiro Tcheba MDB 7,28% 291 3 Dr Heudillan PP 7,20% 288 4 Professora Sirley PP 7,18% 287 5 Luciano Bomtempo PP 7,00% 280 6 Joaquim Sabino PP 6,78% 271 7 Shayton Silva MDB 6,43% 257 8 Leumar Torres PL 5,23% 209 9 Jesus Cigano MDB 5,10% 204

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é necessariamente eleito, pois a distribuição das vagas leva em conta o desempenho dos partidos e coligações como um todo. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.