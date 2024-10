Lista dos vereadores eleitos em Palmeiras de Goiás-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Palmeiras de Goiás neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção se volta para a contabilização dos votos e a revelação dos novos representantes legislativos da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é responsável pela apuração oficial dos votos, garantindo a transparência e confiabilidade do processo eleitoral. À medida que os dados são processados, a população aguarda com grande interesse para conhecer os vereadores eleitos em Palmeiras de Goiás, que terão a importante missão de representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Murillo Rodrigues UNIÃO 6,90% 1.223 2 João Victor Passos PSDB 5,75% 1.020 3 Nadya Fernandes Tocha PDT 4,05% 719 4 Amauri Marques PDT 3,82% 677 5 Macete Lemes PSDB 3,51% 622 6 Adrielly PL 3,42% 606 7 Josafá Duarte Manin PODE 3,33% 591 8 Dim do Calininho PSDB 3,26% 578 9 Leonardo Terra Nova PSD 2,70% 479 10 Marcos Paulo Bonifácio PODE 2,45% 435 11 André Barros Pls Mil Grau PODE 2,12% 376

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Esse sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara, determinando assim quantos votos são necessários para que um partido ou coligação eleja um vereador.