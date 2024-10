Lista dos vereadores eleitos em Palmas de Monte Alto-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Palmas de Monte Alto neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

A corrida eleitoral para a Câmara Municipal de Palmas de Monte Alto foi acirrada, com diversos candidatos disputando as vagas disponíveis. Os eleitores compareceram em peso às urnas, demonstrando o forte engajamento político da população local. Agora, resta aguardar a divulgação oficial dos vereadores que representarão os interesses da comunidade pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Palmas de Monte Alto são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PALMAS DE MONTE ALTO

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Neto PSD 9,07% 1.271 2 Patrícia do Rancho PSD 6,75% 945 3 Bárbara de Nadir AVANTE 6,03% 845 4 Patrick Show PSD 5,24% 734 5 Vandilson Boiadeiro AVANTE 4,97% 696 6 Joao Batista MDB 4,27% 598 7 Selma de Leotério PSD 4,18% 585 8 Carlinhos PSD 4,08% 572 9 Miro Lima PSD 4,03% 565 10 Almir da Barriguda AVANTE 4,00% 561 11 Fiim MDB 2,03% 284

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação como um todo.