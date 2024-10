Lista dos vereadores eleitos em Palestina de Goiás-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Palestina de Goiás neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) teve início, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

Os olhos da população estão voltados para a disputa acirrada pelas cadeiras na Câmara Municipal. A corrida eleitoral para vereadores em Palestina de Goiás foi marcada por intensas campanhas e debates sobre as necessidades locais, refletindo o engajamento político da comunidade.

À medida que os dados são processados pelo TSE, a expectativa cresce para conhecer quem serão os novos representantes legislativos do município. Vale lembrar que a definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Palestina de Goiás, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PALESTINA DE GOIÁS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Manelzinho PP 6,86% 219 2 Divanzim UNIÃO 6,39% 204 3 Bacatela MDB 6,17% 197 4 Segueta UNIÃO 5,86% 187 5 Oziel do Abiçai MDB 5,73% 183 6 Pombinho UNIÃO 4,98% 159 7 Ana Paula Fonseca UNIÃO 4,95% 158 8 Ana Livia PP 4,51% 144 9 Marquinhos PP 4,20% 134

É importante entender como funciona o sistema de eleição para vereadores. O TSE utiliza o cálculo do quociente eleitoral para determinar quantas vagas cada partido ou coligação terá direito. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, desde que seu partido tenha alcançado o quociente necessário. Este sistema visa garantir uma representação proporcional dos partidos na Câmara Municipal.