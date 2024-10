Lista dos vereadores eleitos em Paim Filho-RS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Paim Filho – RS, à medida que se aproxima o momento da divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e o anúncio oficial dos vereadores eleitos em Paim Filho.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos dados, e em breve teremos a lista completa dos candidatos que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal. A disputa acirrada reflete o engajamento político da comunidade e a importância que os cidadãos atribuem à representação local.

Conforme os dados preliminares, já é possível vislumbrar quem serão os novos representantes do povo paimfilhense. A seguir, apresentamos a tabela com os vereadores eleitos, seus respectivos partidos, percentuais e total de votos recebidos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PAIM FILHO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Junior Vicenzi PT 9,72% 343 2º Nice PT 7,88% 278 3º Elvis Menin MDB 7,71% 272 4º Alex Confortin PT 7,12% 251 5º David Conte PT 7,06% 249 6º Dani Gás MDB 7,03% 248 7º Vande Luppi MDB 6,80% 240 8º De Paula PT 6,01% 212 9º Adriana Debiasi PP 5,05% 178

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos individuais seja eleito devido ao desempenho geral de seu partido ou coligação.