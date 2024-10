Lista dos vereadores eleitos em Ourém-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ourém, no Pará, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Ourém. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Enquanto a contagem oficial não é finalizada, as primeiras projeções já começam a circular pela cidade. A população está atenta às redes sociais e aos meios de comunicação locais, buscando informações sobre quem serão os novos representantes no Legislativo municipal. A disputa acirrada entre os candidatos tornou esta eleição uma das mais comentadas dos últimos anos em Ourém.

Os eleitores demonstram grande interesse em saber quais propostas e projetos serão levados à Câmara pelos novos vereadores. A renovação do quadro político é vista com otimismo por muitos, que esperam ver melhorias na infraestrutura, saúde e educação do município. A participação expressiva nas urnas reflete o desejo da população por mudanças e por uma representação mais efetiva de seus interesses.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Ourém:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM OURÉM

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Eduardo do Posto PSDB 5,79% 802 2 Rogerinho do Arraial PSB 5,59% 774 3 Geraldo da Seixeira MDB 4,64% 643 4 Luh do Kekinha MDB 3,93% 545 5 Mauro Alencar PDT 3,38% 468 6 Ze Maria do Sindicato MDB 3,35% 464 7 Vereador Naldão PSDB 3,33% 462 8 Junior Cearense UNIÃO 3,23% 448 9 Gleybson Neto PT 3,18% 441 10 Walber Negreiros UNIÃO 3,11% 431 11 Professora Leia PSD 2,55% 353

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta os votos válidos e o número de cadeiras disponíveis, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido ao desempenho geral de seu partido ou coligação.