Lista dos vereadores eleitos em Osório-RS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Osório enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a cidade aguarda com grande interesse para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Osório. A população está atenta às atualizações, esperando ver quais candidatos conquistaram a confiança do eleitorado e assumirão a importante missão de representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

Conforme os dados preliminares apurados pelo TSE, já é possível vislumbrar os prováveis eleitos para a Câmara Municipal de Osório. A seguir, apresentamos uma tabela com os candidatos que, até o momento, estão se destacando na contagem de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM OSÓRIO

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Professora Isabel PT 6,14% 1.609 2 Dudu Pellegrini MDB 5,25% 1.377 3 Maicon do Prado PDT 5,15% 1.349 4 Rosi Jardim PDT 5,13% 1.344 5 Lucas Azevedo MDB 4,34% 1.139 6 Ricardo Bolzan PDT 4,14% 1.085 7 Danjo Renê MDB 3,98% 1.044 8 Marcelo Reis PDT 2,93% 768 9 Luis Carlos Coelhão PDT 2,82% 738 10 Fernando Palmital MDB 2,57% 673 11 Rossano Teixeira PDT 2,56% 671 12 Miguel Calderon PP 2,52% 661 13 Julio Mirim MDB 2,22% 583

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois o desempenho do partido ou coligação também influencia no resultado final. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho geral de sua legenda.