Lista dos vereadores eleitos em Novo Hamburgo-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Novo Hamburgo neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Novo Hamburgo. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Novo Hamburgo tem sido ansiosamente aguardado, com os cidadãos atentos às atualizações em tempo real. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira, que determina a distribuição das vagas entre os partidos e coligações.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Novo Hamburgo é a seguinte:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Cristiano Coller PP 3,51% 4.038 2 Juliano Souto PL 3,19% 3.677 3 Felipe Kuhn Braun PSDB 2,94% 3.382 4 Eliton Avila PODE 2,69% 3.096 5 Professora Luciana Martins PT 2,34% 2.692 6 Irmão Enfermeiro Vilmar PODE 2,17% 2.504 7 Ito Luciano PODE 2,16% 2.488 8 Ica Ricardo Ritter MDB 2,03% 2.333 9 Enio Brizola PT 1,95% 2.247 10 Giovani Caju PP 1,93% 2.224 11 Deza Guerreiro PP 1,77% 2.037 12 Daia Hanich MDB 1,60% 1.848 13 Nor Boeno MDB 1,52% 1.747 14 Joelson de Araújo REPUBLICANOS 1,46% 1.686

É importante ressaltar que o sistema eleitoral brasileiro para vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O cálculo do quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos individuais pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.