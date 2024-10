Lista dos vereadores eleitos em Nova Viçosa-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Nova Viçosa neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o responsável pela apuração oficial dos votos, garantindo a transparência e a confiabilidade do processo eleitoral. À medida que os números vão sendo computados, cresce a curiosidade sobre quem serão os vereadores eleitos em Nova Viçosa.

Conforme os dados apurados pelo TSE, já é possível apresentar a lista dos candidatos que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal. Veja abaixo a tabela com os vereadores eleitos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Eleilton UNIÃO 6,95% 1.707 2 Djalminha PDT 5,43% 1.334 3 Professor Kinhones PP 4,36% 1.071 4 Quinzinho UNIÃO 3,42% 840 5 Sargento Reginaldo UNIÃO 3,02% 743 6 Wurias Neres PSDB 2,99% 734 7 Thielly Cavalcante PSDB 2,58% 633 8 Renato Lage PP 2,56% 630 9 Dra. Rayssa Nascimento PSD 2,29% 562 10 Conrad Enfermeiro CIDADANIA 2,16% 530 11 Mutuca PDT 2,15% 528 12 Nivaldo PDT 2,12% 520 13 Tiago do Oitenta E Sete MDB 1,93% 475

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação.