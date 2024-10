Lista dos vereadores eleitos em Nova Rosalândia-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Nova Rosalândia – TO neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Nova Rosalândia. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Nova Rosalândia tem sido ansiosamente aguardado, com os candidatos e seus apoiadores reunidos em diversos pontos da cidade. A atmosfera de expectativa é palpável, enquanto os cidadãos aguardam para saber quem serão seus representantes no legislativo municipal. A importância desse momento democrático não pode ser subestimada, pois os eleitos terão a responsabilidade de propor e aprovar leis que impactarão diretamente o dia a dia da população.

Com os dados oficiais apurados pelo TSE, podemos agora apresentar a lista dos vereadores eleitos em Nova Rosalândia. Confira abaixo os nomes dos candidatos que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM NOVA ROSALÂNDIA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Valdeir REPUBLICANOS 9,39% 236 2 Deivid Denner MDB 7,92% 199 3 Prof Warlyton Martins MDB 6,64% 167 4 Erivando REPUBLICANOS 6,25% 157 5 Miriam REPUBLICANOS 5,81% 146 6 Zogo REPUBLICANOS 5,77% 145 7 Cleomar Brito PRD 5,69% 143 8 Juninho REPUBLICANOS 5,65% 142 9 Professora Edivania PRD 4,53% 114

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara. As vagas são então distribuídas entre os partidos que atingiram esse quociente, e dentro de cada partido, os candidatos mais votados são eleitos. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos, mas pertencente a um partido com melhor desempenho geral, acabe sendo eleito em detrimento de outro com mais votos individuais.