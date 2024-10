Lista dos vereadores eleitos em Nova Aurora-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Nova Aurora neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração está em andamento, e o resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para o cenário político local.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelarão em breve quem serão os novos representantes do povo na Câmara Municipal. A cidade está em clima de festa democrática, com eleitores reunidos em praças e bares, discutindo suas expectativas e palpites sobre os possíveis vereadores que ocuparão as cadeiras no legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os números vão sendo consolidados, já é possível vislumbrar quem serão os escolhidos pela população de Nova Aurora. Abaixo, apresentamos a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM NOVA AURORA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Daniel Borba MDB 12,94% 267 2 Jhonathan MDB 9,74% 201 3 Rildo Marques MDB 8,39% 173 4 Jenilson do Deck UNIÃO 8,39% 173 5 Jerry UNIÃO 8,14% 168 6 Caio Vinicios UNIÃO 7,42% 153 7 Lazim MDB 7,13% 147 8 Neneco MDB 6,74% 139 9 Vanderlon MDB 5,43% 112

É importante lembrar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara. Assim, um candidato com menos votos pode ser eleito se seu partido ou coligação atingir o quociente necessário, o que explica possíveis surpresas na lista final de eleitos.