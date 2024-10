Lista dos vereadores eleitos em Nova Alvorada do Sul-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Nova Alvorada do Sul neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Nova Alvorada do Sul. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos dados para apresentar o resultado das eleições 2024.

A cidade sul-mato-grossense, com pouco mais de 20 mil habitantes, elegeu 11 vereadores para compor a Câmara Municipal nos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos refletiu o engajamento político da população local, que compareceu em peso às urnas para exercer seu direito democrático.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Nova Alvorada do Sul são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Israel Gomes PP 5,22% 607 2 Rones Cézar PSDB 3,83% 446 3 Andréa Fim PSDB 3,75% 436 4 Nélio PSDB 3,71% 432 5 Renato Munhoz PODE 3,61% 420 6 Ronaldo Camargo PP 3,44% 400 7 Renilson PP 3,21% 373 8 Rozidalia Reis PODE 2,91% 339 9 Pastor Roberto Duarte PODE 2,62% 305 10 Rodrigo Cowboy PL 2,44% 284 11 Junior Beraldi PL 2,25% 262

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação.