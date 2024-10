Lista dos vereadores eleitos em Niterói-RJ nas Eleições 2024

As urnas se fecharam às 17h, horário de Brasília, e os moradores de Niterói aguardam ansiosamente a contagem dos votos e o anúncio dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. A expectativa é grande para conhecer os novos representantes que irão compor o Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e o resultado das eleições 2024 em Niterói deve ser divulgado em breve. A cidade, conhecida por sua participação política ativa, viu uma disputa acirrada entre os candidatos, refletindo a diversidade de opiniões e propostas para o futuro do município.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Niterói, com suas respectivas posições, partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Douglas Gomes PL 5,77% 16.369 2 Professor Tulio PSOL 2,39% 6.789 3 Daniel Marques PL 2,38% 6.750 4 Binho Guimarães PDT 2,07% 5.884 5 Cal UNIÃO 2,07% 5.861 6 Andrigo PDT 1,96% 5.546 7 Anderson Pipico PT 1,93% 5.488 8 Renato Cariello PDT 1,92% 5.444 9 Benny Briolly PSOL 1,69% 4.801 10 Rodrigo Farah CIDADANIA 1,65% 4.682 11 Gallo CIDADANIA 1,63% 4.612 12 Leandro Portugal MDB 1,59% 4.516 13 Allan Lyra PL 1,56% 4.413 14 Leonardo Giordano PC do B 1,55% 4.395 15 Gabriel Velasco PSD 1,50% 4.258 16 Sylvio PT 1,43% 4.045 17 Zaf UNIÃO 1,38% 3.910 18 Beto da Pipa MDB 1,35% 3.828 19 Fernanda Louback PL 1,23% 3.503 20 Fabiano Gonçalves REPUBLICANOS 1,23% 3.478 21 Michel Saad Neto PODE 0,98% 2.772

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a serem preenchidas, garantindo assim uma distribuição mais equilibrada das cadeiras na Câmara Municipal.