Lista dos vereadores eleitos em Nilópolis-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Nilópolis neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhares se voltam agora para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Nilópolis. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A cidade, localizada na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, elegeu 12 vereadores para representar a população nos próximos quatro anos. A disputa foi acirrada, com candidatos de diversos partidos buscando conquistar o voto dos nilopolitanos. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Nilópolis, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM NILÓPOLIS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Leandro Hungria PL 5,15% 4.782 2 Alexandre Nobre UNIÃO 5,02% 4.659 3 Esmar França REPUBLICANOS 4,81% 4.464 4 Flavio Vergueiro REPUBLICANOS 3,91% 3.630 5 Binho do Maurinho PP 3,64% 3.376 6 Farrusquinha PRD 3,58% 3.324 7 Jorginho Scalise PL 3,47% 3.218 8 Rafael Regis PP 3,08% 2.857 9 Mauricinho Geber PRD 2,76% 2.566 10 Cristiane Ribeiro MDB 2,71% 2.521 11 Armando Paiano UNIÃO 2,55% 2.364 12 Jorjão REDE 2,32% 2.155

É importante ressaltar que a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O TSE utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.