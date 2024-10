Lista dos vereadores eleitos em Navegantes-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Navegantes neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Navegantes, um processo crucial para o futuro político da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente para apurar os dados e apresentar o resultado das eleições 2024. A ansiedade é palpável entre os candidatos e seus apoiadores, que aguardam para saber quem ocupará as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os números oficiais divulgados pelo TSE, os vereadores eleitos em Navegantes para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Julio Bento do Abre Olho PSD 7,53% 3.121 2 Adriana Macarini PP 4,99% 2.067 3 Chapecó do Forro PP 4,95% 2.053 4 Monan Jassanan PSD 4,21% 1.744 5 Professor Arthur Emilio MDB 3,90% 1.618 6 Gabriel dos Anjos PODE 3,17% 1.315 7 Delegada Patricia PSD 2,97% 1.233 8 Marcos Bortolatto PP 2,66% 1.103 9 Wancarlos UNIÃO 2,41% 1.000 10 Jonas de Souza MDB 2,15% 892

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque o cálculo leva em conta não apenas os votos individuais, mas também o desempenho do partido ou coligação como um todo, garantindo uma representação proporcional na Câmara Municipal.