Lista dos vereadores eleitos em Natal-RN nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Natal neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Com as urnas fechadas, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Natal. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A corrida eleitoral para as 29 cadeiras da Câmara de Vereadores de Natal foi acirrada, com candidatos de diversos partidos disputando o voto dos eleitores. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE, que leva em consideração o número total de votos válidos e o número de vagas disponíveis.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Natal, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM NATAL

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Robson Carvalho UNIÃO 2,46% 9.785 2 Eriko Jácome PP 2,22% 8.819 3 Daniel Valença PT 2,07% 8.249 4 Irapoã REPUBLICANOS 1,95% 7.760 5 Daniell Rendall REPUBLICANOS 1,86% 7.417 6 Thabatta Pimenta PSOL 1,78% 7.085 7 Brisa PT 1,73% 6.877 8 Herberth Sena PV 1,69% 6.709 9 Camila Araújo UNIÃO 1,65% 6.563 10 Nina Souza UNIÃO 1,54% 6.127 11 Tércio Tinôco UNIÃO 1,43% 5.707 12 Léo Souza REPUBLICANOS 1,37% 5.435 13 Kleber Fernandes REPUBLICANOS 1,34% 5.334 14 Matheus Faustino UNIÃO 1,31% 5.195 15 Samanda PT 1,30% 5.189 16 Aldo Clemente PSDB 1,28% 5.113 17 Preto Aquino PODE 1,25% 4.959 18 Tarcio de Eudiane UNIÃO 1,18% 4.692 19 Subtenente Eliabe PL 1,06% 4.224 20 Luciano Nascimento PSD 1,06% 4.214 21 Eribaldo Medeiros REDE 1,04% 4.135 22 Hermes Câmara CIDADANIA 1,02% 4.072 23 Cláudio Custódio PP 0,99% 3.939 24 Pedro Henrique PP 0,94% 3.728 25 Daniel Santiago PP 0,93% 3.721 26 João Batista Torres DC 0,90% 3.565 27 Anne Lagartixa SOLIDARIEDADE 0,88% 3.518 28 Tony Henrique PL 0,81% 3.206 29 Fulvio SOLIDARIEDADE 0,78% 3.086

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema de quociente eleitoral pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Isso explica por que alguns candidatos com votação expressiva podem não ter sido eleitos, enquanto outros com menos votos conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal.