Lista dos vereadores eleitos em Não-Me-Toque-RS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Não-Me-Toque, no Rio Grande do Sul, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e a população aguarda para conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve divulgará oficialmente os nomes dos vereadores eleitos em Não-Me-Toque. A cidade, conhecida por sua forte tradição agrícola e pela Expodireto Cotrijal, uma das maiores feiras do agronegócio do país, verá uma nova composição em sua Câmara Municipal, refletindo as escolhas e anseios de seus eleitores.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal de Não-Me-Toque são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM NÃO-ME-TOQUE

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Cristino Lima PL 14,59% 1.546 2 Maiquel Souza PL 7,26% 770 3 Neca Trennepohl Crestani PL 6,82% 723 4 Paulo Lassig PP 6,14% 651 5 Diego Maurer REPUBLICANOS 4,72% 500 6 Émerson Quadros de Moura PL 4,64% 492 7 Paulao PP 4,47% 474 8 Sadi REPUBLICANOS 3,97% 421 9 Prof ª Karin PDT 2,84% 301

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o total de votos recebidos pelos partidos ou coligações, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com maior votação total. Esta regra visa garantir uma representação proporcional das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.