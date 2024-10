Lista dos vereadores eleitos em Muqui-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Muqui, no Espírito Santo, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Muqui. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nove candidatos conquistaram cadeiras no Legislativo municipal. A disputa acirrada demonstrou o engajamento político da população muquiense, que compareceu em peso às urnas para escolher seus representantes.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Muqui:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MUQUI

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Barrela PL 5,20% 475 2º Tiago da Farmácia REPUBLICANOS 4,54% 415 3º Ronie Von PSB 4,00% 365 4º Dr. Eros Prucoli PSB 3,58% 327 5º Nélio da Aliança PL 3,19% 291 6º Bozó PL 3,16% 289 7º Marquim Bolonha PSDB 2,58% 236 8º Zinho MDB 2,52% 230 9º Zaza Meloni UNIÃO 2,51% 229

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema utilizado é o de representação proporcional, que leva em conta o quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.