Lista dos vereadores eleitos em Mulungu do Morro-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Mulungu do Morro, na Bahia, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Mulungu do Morro. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal nos próximos quatro anos.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores na cidade. A contagem oficial dos votos está em andamento, e a definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Mulungu do Morro:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Dão MDB 9,82% 921 2 Andrinho do Som PSB 8,31% 779 3 Julio de Eronides PP 6,78% 636 4 Bio de Guilhermino PSD 6,38% 598 5 Igor de Juracy PP 5,77% 541 6 Dai PT 5,60% 525 7 João de Nazinha PSB 4,62% 433 8 Tom de Leonildo PSB 4,31% 404 9 Mauro MDB 2,39% 224

É importante ressaltar que a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O TSE utiliza o cálculo do quociente eleitoral para determinar quantas cadeiras cada partido ou coligação terá direito. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, desde que seu partido tenha alcançado o quociente necessário para ocupar uma vaga na Câmara Municipal.