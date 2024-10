Lista dos vereadores eleitos em Mucuri-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Mucuri neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Mucuri. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces novas e veteranos disputando as cadeiras do Legislativo.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cenário político local começa a se desenhar. Os candidatos e suas equipes estão em alerta, acompanhando de perto cada atualização. A disputa acirrada reflete o engajamento da população mucuriense no processo democrático, demonstrando o interesse dos cidadãos em participar ativamente das decisões que afetarão o futuro da cidade.

Os vereadores eleitos terão a importante missão de representar os interesses da população nos próximos quatro anos. A composição da nova Câmara Municipal será fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas e para fiscalizar as ações do Executivo. Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MUCURI

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Pamela Seixas PODE 3,95% 918 2 Roberto Júnior UNIÃO 3,49% 810 3 Willian Crisma PODE 3,15% 732 4 Paulo do Carvão PSB 2,75% 639 5 Dema PP 2,63% 610 6 Diney Drinks PP 2,56% 594 7 Fernando da Gazzinelli REPUBLICANOS 2,55% 593 8 Sula Policial PODE 2,55% 592 9 Carlinhos da Ótica PSB 2,46% 572 10 Dodô Douglas Souto REPUBLICANOS 2,24% 520 11 Valzinho Embalador UNIÃO 2,17% 503 12 Dr Hélio da Fisioterapia PSDB 2,16% 501 13 Felipe do Ônibus PSD 2,06% 479

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O número de cadeiras que cada partido ou coligação conquista depende da soma total de votos recebidos. Assim, um candidato com menos votos pode ser eleito se seu partido tiver um desempenho geral melhor, o que explica algumas surpresas que podem surgir no resultado final.