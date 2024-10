Lista dos vereadores eleitos em Morro da Fumaça-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Morro da Fumaça neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Morro da Fumaça. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Morro da Fumaça traz algumas surpresas e confirma a força de certos candidatos na preferência do eleitorado local. A disputa acirrada demonstrou o engajamento da população no processo democrático, com uma participação expressiva nas urnas. A definição dos eleitos segue as normas estabelecidas pela Justiça Eleitoral, garantindo a legitimidade do pleito.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Morro da Fumaça, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Luciano Formentin PP 9,45% 1.049 2 Doquinha PP 7,59% 842 3 Jorgia Guglielmi PL 7,43% 824 4 Marijane da Saúde PP 7,37% 818 5 Felipe Pereira Nunes PP 6,18% 686 6 Henrique Casagrande PP 5,30% 588 7 Felix Bertan PSD 2,66% 295 8 Silvana PL 2,52% 280 9 Antonio Heliton Montes Silva UNIÃO 2,37% 263

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nesse processo considera o quociente eleitoral, que é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos individuais podem ser eleitos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Essa metodologia visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.