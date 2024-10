Lista dos vereadores eleitos em Montanha-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Montanha, no Espírito Santo, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente pela contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Montanha. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores. A cidade, conhecida por sua participação ativa no processo democrático, demonstrou mais uma vez o engajamento de seus eleitores nas urnas.

Conforme os números oficiais divulgados, a nova legislatura da Câmara Municipal de Montanha será composta por representantes de diferentes partidos, refletindo a pluralidade política da região. Abaixo, apresentamos a lista dos candidatos eleitos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MONTANHA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Paulinho Motorista REDE 4,98% 573 2 Fatima Barros PSB 4,35% 500 3 Divaldim REPUBLICANOS 3,27% 376 4 Maine Brito REDE 3,27% 376 5 Odair Celin REPUBLICANOS 3,24% 372 6 Clebão PODE 3,05% 351 7 Célia do Posto PSB 2,71% 311 8 Tarcisio Depolo PSD 2,47% 284 9 Giovani da Gráfica REDE 2,18% 251

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utilizado é o de quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.