Lista dos vereadores eleitos em Monção-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Monção neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Monção, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Monção promete trazer novidades e confirmar algumas expectativas. A apuração dos votos, conduzida pelo TSE, determinará quais candidatos ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Monção, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Chapreu MDB 4,25% 736 2 Daérlio PL 4,24% 735 3 Luís Alfredo PSDB 3,90% 676 4 Dr Anderson Carvalho PP 3,82% 662 5 Júnior da Pesca AVANTE 3,47% 601 6 Flávio Campos do Castelo PP 3,39% 587 7 Amorim PSDB 3,30% 572 8 Chixolinha PSDB 3,14% 544 9 Lindolene Aragão PL 3,12% 540 10 Uerickson do Castelo AVANTE 2,67% 462 11 Moizaniel PP 2,17% 377 12 Nonato do Sindicato PT 2,14% 371 13 Dr Abraão Muniz MDB 1,94% 336

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais recebidos. O sistema utilizado é o de representação proporcional, que leva em conta o quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.