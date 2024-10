Lista dos vereadores eleitos em Mogi Guaçu-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Mogi Guaçu neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da população guaçuana no Legislativo municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e a expectativa é que os nomes dos vereadores eleitos em Mogi Guaçu sejam divulgados ainda esta noite. A cidade, que tem uma população estimada em mais de 150 mil habitantes, elegerá 13 vereadores para a próxima legislatura, que se inicia em 1º de janeiro de 2025.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal de Mogi Guaçu para o mandato 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MOGI GUAÇU

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Guilherme da Farmácia PSD 5,26% 4.060 2 Jeférson Luís PP 4,82% 3.724 3 Luciano da Saúde REPUBLICANOS 3,23% 2.492 4 Natalino Tony Silva PSDB 3,08% 2.376 5 Marçal do Sindicato PSDB 3,04% 2.347 6 Adriano Guarda Batatinha MDB 2,95% 2.276 7 Pezão Amaraí UNIÃO 2,83% 2.189 8 Luis Zanco da Farmácia MDB 2,42% 1.872 9 Paulinho PP 2,37% 1.828 10 Alex Tailândia Filho Zé Pneu PL 2,26% 1.748 11 Eliete de Madureira PSD 2,22% 1.716 12 Pastor Elias REPUBLICANOS 1,99% 1.540 13 Angela Farias PRD 1,62% 1.249

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nas eleições municipais pode, por vezes, resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, distribuindo as cadeiras entre os partidos e coligações antes de definir os candidatos eleitos individualmente.