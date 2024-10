Lista dos vereadores eleitos em Mogi das Cruzes-SP nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Mogi das Cruzes conforme se aproxima o fim da votação para as eleições municipais de 2024. Com o encerramento previsto para as 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente pela contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Mogi das Cruzes.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está preparado para iniciar a apuração assim que as urnas forem fechadas. A atenção dos eleitores está voltada especialmente para a disputa das cadeiras na Câmara Municipal, onde serão definidos os novos representantes da população mogiana para os próximos quatro anos.

Com o resultado das eleições 2024 prestes a ser revelado, apresentamos a lista dos vereadores que conquistaram uma vaga no Legislativo municipal:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MOGI DAS CRUZES

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Malu Fernandes PL 2,33% 5.089 2 Felipe Lintz PL 1,98% 4.322 3 Maurinho do Despachante PRD 1,94% 4.234 4 Bi Gêmeos PSD 1,70% 3.712 5 Inês Paz PSOL 1,66% 3.622 6 Clodoaldo de Moraes PL 1,60% 3.503 7 Farofa PL 1,59% 3.467 8 Fernanda Moreno MDB 1,56% 3.407 9 Vitor Emori PL 1,54% 3.355 10 Edson Santos PSD 1,51% 3.296 11 Marcos Furlan PODE 1,43% 3.126 12 Prof Eduardo Ota PODE 1,39% 3.030 13 Mauro do Salão PL 1,32% 2.888 14 Osvaldo Silva REPUBLICANOS 1,26% 2.762 15 John Ross PRD 1,24% 2.708 16 Iduigues Martins PT 1,17% 2.550 17 Juliano Botelho PSB 1,14% 2.498 18 Pedro Komura UNIÃO 1,09% 2.390 19 Dr Otto Rezende PSD 1,08% 2.351 20 Mauro Araújo MDB 1,07% 2.340 21 Priscila Yamagami PP 1,02% 2.238 22 Johnny da Inclusão AVANTE 0,92% 2.003 23 Rodrigo Romão PC do B 0,91% 1.987

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho total do partido ou coligação.