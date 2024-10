Lista dos vereadores eleitos em Minaçu-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Minaçu neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Minaçu. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas entre os escolhidos pelo povo.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a ansiedade para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade e o desejo por representantes comprometidos com o desenvolvimento local.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Minaçu, com suas respectivas votações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MINAÇU

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Bruno Pão de Queijo PSD 5,98% 1.062 2 Marcio Gordo PSD 5,28% 937 3 Leandro do Filo PSDB 5,15% 914 4 Silvio do Filó PSDB 4,72% 838 5 Ana Lúcia Quintino PSDB 4,66% 827 6 Joaozão do Tapa Buraco PSD 4,10% 728 7 Carlim da Limpeza PSD 3,62% 643 8 Gilvania Marcia PSDB 3,52% 625 9 Matheus Barros UNIÃO 3,15% 560 10 Luciano Manchinha PP 2,90% 515 11 Dr Thiago Filho do Fein UNIÃO 2,42% 430

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com votação superior. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta os votos totais do partido ou coligação, não apenas a votação individual do candidato. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no Legislativo municipal.