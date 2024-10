Lista dos vereadores eleitos em Miguel Leão-PI nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Miguel Leão, no Piauí, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Miguel Leão. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo a vontade popular expressa nas urnas.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cenário político local começa a se desenhar. Os candidatos e seus apoiadores estão de olho em cada atualização, enquanto a cidade vibra com a possibilidade de mudanças ou continuidades na representação legislativa. A disputa acirrada entre os partidos PP e PT chamou a atenção dos eleitores durante toda a campanha.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Miguel Leão:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MIGUEL LEÃO

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Ruck PP 11,46% 202 2º Mauro Junho PP 9,70% 171 3º Elisvaldo PT 9,36% 165 4º Júnior PT 7,66% 135 5º Jéssica Caroline PP 7,60% 134 6º Professor Rodrigo PP 6,47% 114 7º João Noronha PT 6,07% 107 8º Osiel PT 5,79% 102 9º Lívia Rodrigues PP 5,22% 92

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utilizado é o de representação proporcional, que leva em conta o quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com votação superior, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.