Lista dos vereadores eleitos em Maurilândia do Tocantins-TO nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Maurilândia do Tocantins – TO enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a contabilização dos votos e a revelação dos novos representantes municipais.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Maurilândia do Tocantins. A população está ansiosa para saber quem serão os escolhidos para representar seus interesses na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Maurilândia do Tocantins são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Aldenora do Jorlan UNIÃO 9,62% 318 2 Elvina Vitória UNIÃO 5,87% 194 3 Aguimar Coutinho UNIÃO 5,63% 186 4 Ammon Ribeiro UNIÃO 5,47% 181 5 Juscelino Barbosa PSDB 4,72% 156 6 João Costa PSDB 4,54% 150 7 Elias Bezerra REPUBLICANOS 4,33% 143 8 Marcelo do Pedro Ribeiro REPUBLICANOS 4,14% 137 9 Ercilio Apinagé PDT 3,45% 114

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos individuais seja eleito devido ao desempenho geral de seu partido ou coligação.