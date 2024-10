Lista dos vereadores eleitos em Matrinchã-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Matrinchã neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Matrinchã, um momento crucial para o futuro político da cidade.

Com a apuração em andamento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a ansiedade cresce entre candidatos e eleitores. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo as escolhas e aspirações dos cidadãos locais para os próximos quatro anos.

À medida que os números são consolidados, começa a se formar o novo quadro de representantes legislativos do município. A definição dos vereadores eleitos segue critérios específicos estabelecidos pela legislação eleitoral, garantindo a representatividade proporcional das diferentes correntes políticas presentes na comunidade.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Matrinchã:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Elismar Professor PL 7,30% 239 2 Niel UNIÃO 7,15% 234 3 Rivelino UNIÃO 7,15% 234 4 Alessandra Barbosa PP 7,11% 233 5 Fred Victor UNIÃO 6,50% 213 6 Marlene PL 6,38% 209 7 Lucé PL 6,20% 203 8 Marcio Ratinho PL 5,59% 183 9 Professora Elivânia UNIÃO 5,34% 175

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal, assegurando uma distribuição que reflita a força das diferentes agremiações políticas no município.