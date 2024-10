Lista dos vereadores eleitos em Matos Costa-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Matos Costa neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção se volta para a contabilização dos votos e a revelação dos nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a população local acompanha de perto cada atualização, ansiosa para conhecer os vereadores eleitos em Matos Costa. O processo de apuração promete ser ágil, graças ao sistema eletrônico de votação, permitindo que os resultados sejam divulgados com maior rapidez e precisão.

Conforme os números começam a se consolidar, já é possível vislumbrar o novo cenário político que se forma na cidade. A seguir, apresentamos a lista dos vereadores que conquistaram o voto popular e garantiram sua vaga na Câmara Municipal:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MATOS COSTA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Juliano Gregorio PL 9,26% 203 2 Joce MDB 7,85% 172 3 Prof Jairo MDB 4,97% 109 4 Mauricia Bertotti MDB 4,84% 106 5 Zeco PL 4,52% 99 6 Negão Antunes PT 4,52% 99 7 Janete de Castilho PDT 4,24% 93 8 Enfermeira Jeane PT 3,74% 82 9 Dica PL 2,51% 55

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos individuais é eleito, pois o que conta é o desempenho do partido ou coligação como um todo. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos acaba sendo eleito em detrimento de outro com votação maior, dependendo do desempenho total de sua legenda.