Lista dos vereadores eleitos em Marituba-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Marituba, no Pará, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes legislativos da cidade.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostrarão quem serão os vereadores eleitos em Marituba para os próximos quatro anos. A população está atenta para saber quais candidatos conquistaram a confiança do eleitorado e terão a responsabilidade de representar os interesses da comunidade no Legislativo municipal.

Confira abaixo a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Marituba:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MARITUBA

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Raimundo Carneiro MDB 3,44% 2.562 2 Helder Brito MDB 3,40% 2.531 3 Junior Amaral MDB 3,27% 2.438 4 Dr Diego MDB 3,11% 2.318 5 Boni MDB 2,96% 2.202 6 Allan Besteiro MDB 2,94% 2.187 7 Neto Aleixo PV 2,89% 2.154 8 Sóriclis REPUBLICANOS 2,70% 2.012 9 Felipe Brito PSB 2,35% 1.746 10 Pedrinho Borges PSB 2,22% 1.651 11 Gilberto Souto PRD 2,17% 1.618 12 Manelzinho Rocha PRD 2,10% 1.562 13 Antonio Armando Jr UNIÃO 1,98% 1.471 14 Devaldo Valente PSD 1,79% 1.336 15 Pastor Rodvaldo Chaves PSD 1,57% 1.166

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.