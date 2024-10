Lista dos vereadores eleitos em Maricá-RJ nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Maricá, no Rio de Janeiro, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e todos esperam saber quem serão os novos representantes da cidade para os próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente para apurar os dados e divulgar os nomes dos vereadores eleitos em Maricá. A cidade, conhecida por suas belas praias e crescente desenvolvimento, terá uma nova composição em sua Câmara, refletindo a vontade popular expressa nas urnas neste domingo.

Conforme os dados oficiais do TSE, apresentamos a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Maricá:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MARICÁ

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Aldair de Linda PT 5,76% 7.602 2 Ricardinho Netuno PL 4,66% 6.152 3 Hadesh PT 4,46% 5.889 4 André Casquinha PT 3,67% 4.848 5 Adriana Costa PDT 3,47% 4.584 6 Helter Ferreira PT 3,34% 4.415 7 Filipe Bittencourt PT 2,93% 3.867 8 Bambam PSD 2,73% 3.600 9 Marcinho da Construção PSD 2,55% 3.365 10 Frank Costa AVANTE 2,53% 3.339 11 Felipe Paiva CIDADANIA 2,50% 3.302 12 Deil Machado AVANTE 2,50% 3.294 13 Tataí do Sacolão CIDADANIA 2,12% 2.801 14 Rita Rocha PT 2,12% 2.801 15 Adelso Pereira AVANTE 2,08% 2.742 16 Dr Richard PV 2,04% 2.689 17 Jorge Castor PT 2,02% 2.661 18 Bubute PDT 1,91% 2.515 19 Danilo Santos PDT 1,81% 2.384 20 Rony Peterson PSD 1,66% 2.189 21 Chiquinho PL 0,95% 1.260

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral leva em conta os votos válidos para o partido ou coligação, não apenas a votação individual do candidato, garantindo assim uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.