Lista dos vereadores eleitos em Marapanim-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Marapanim, no Pará, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Marapanim. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo as escolhas e anseios da comunidade local.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a curiosidade sobre quem serão os novos representantes do povo marapaniense. A disputa acirrada entre os candidatos manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação, e agora, a ansiedade se volta para o anúncio oficial dos eleitos.

Os vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal de Marapanim para os próximos quatro anos foram definidos conforme a apuração do TSE. Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Socorro Moraes PSDB 6,88% 1.426 2 Sávio Lago MDB 5,96% 1.236 3 Baiano Show de Bola MDB 4,92% 1.020 4 André Chaves PDT 4,35% 901 5 Junior Naiff PSD 4,18% 866 6 Leandro Brasil PDT 3,94% 816 7 Ananda Costa PSD 3,73% 774 8 Cledson Bichinho PSDB 3,05% 633 9 Augusto Pc MDB 2,76% 571 10 Cezar Barroso UNIÃO 2,50% 518 11 Nathan Borges PP 2,25% 466

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Esse método visa garantir a representatividade proporcional dos partidos na Câmara Municipal, considerando o desempenho das coligações e legendas como um todo.