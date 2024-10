Lista dos vereadores eleitos em Maracás-BA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Maracás, na Bahia, com o encerramento da votação para as eleições municipais de 2024. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Maracás. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 na cidade.

À medida que os dados são processados, a atenção se volta para os candidatos que disputaram as vagas na Câmara Municipal. A corrida eleitoral foi acirrada, com diversos candidatos apresentando propostas para o desenvolvimento da cidade. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Conforme os números apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Maracás para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Jonas Amorim REPUBLICANOS 7,50% 1.284 2 Renê Almeida MDB 6,40% 1.096 3 Suzy PDT 4,71% 806 4 Heugenio PSD 4,59% 786 5 Alex Gomes PDT 3,77% 645 6 Pequeno MDB 3,76% 644 7 Hellyan da Nss PSD 3,59% 615 8 Marcos de Clovis PT 3,36% 575 9 Ronaldo de Porto Alegre PP 3,31% 567 10 Heraldo Junior PSD 3,23% 553 11 Noelia de Damião PC do B 3,19% 546

É importante ressaltar que a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema utilizado pelo TSE leva em conta o quociente eleitoral, que é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.