Lista dos vereadores eleitos em Maracaju-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Maracaju neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os eleitores aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Maracaju. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces novas e veteranos disputando as cadeiras do Legislativo.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a curiosidade sobre quem serão os representantes escolhidos pela população para os próximos quatro anos. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral, que leva em consideração o número de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Maracaju:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Daniel Esquivel PP 4,99% 1.081 2 Nego do Povo PSDB 4,81% 1.042 3 Rener Barbosa PSDB 4,68% 1.014 4 Robert Ziemann PSDB 4,68% 1.014 5 Patrick Ribas PSDB 4,53% 980 6 Catito PSDB 4,38% 949 7 Joãozinho Rocha PSDB 4,31% 933 8 Jeferson Lopes PP 3,35% 725 9 Gustavo Veterinario PP 3,15% 681 10 Vilmar da Era do Gelo PP 2,95% 638 11 Diogo Frizzo PL 2,91% 629 12 Bruno Barros PL 2,19% 475 13 Diney REPUBLICANOS 1,57% 340

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional, utilizado para eleger vereadores, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta os votos totais do partido ou coligação, não apenas os votos individuais de cada candidato. Essa regra visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.