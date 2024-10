Lista dos vereadores eleitos em Mambaí-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Mambaí neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Os eleitores de Mambaí compareceram em peso às urnas para exercer seu direito democrático e escolher os representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A participação expressiva da população demonstra o engajamento cívico e o desejo de contribuir para o futuro da cidade.

À medida que os números começam a ser divulgados, o cenário político local vai se delineando. Os candidatos e suas equipes aguardam com expectativa, enquanto os cidadãos acompanham atentamente as atualizações, ansiosos para conhecer quem serão os novos vereadores responsáveis por representar seus interesses e trabalhar pelo desenvolvimento de Mambaí.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Mambaí, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Esequias PRD 5,32% 297 2 João Paulo Peba PDT 4,64% 259 3 Raquel Rosa PRD 4,62% 258 4 Jailton da Vila PP 4,62% 258 5 Lorim PP 4,60% 257 6 Rei do Machado UNIÃO 4,56% 255 7 Eltin SOLIDARIEDADE 4,08% 228 8 Du de Nivaldao PP 3,87% 216 9 Negão de Geru PDT 2,94% 164

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação proporcional dos diferentes grupos políticos na Câmara Municipal.