Lista dos vereadores eleitos em Magé-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Magé, no Rio de Janeiro, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, no horário de Brasília, todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Magé. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A cidade, que tem sido palco de intensas campanhas nas últimas semanas, verá em breve quais candidatos conquistaram a confiança do eleitorado. Os vereadores eleitos terão a importante missão de representar os interesses da população mageense nos próximos quatro anos, trabalhando em conjunto com o novo prefeito para o desenvolvimento do município.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Magé são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MAGÉ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Valdeck PP 7,28% 10.549 2 Arthur Cozzolino PP 4,03% 5.836 3 Jane Pereira MDB 3,42% 4.954 4 Felipe Menezes SOLIDARIEDADE 3,10% 4.493 5 Fernando do Salão MDB 2,89% 4.182 6 Leandro Rodrigues PP 2,87% 4.166 7 Léo da Vila PP 2,62% 3.803 8 Vinicius Nina MDB 2,54% 3.675 9 André Kekinha MDB 2,33% 3.370 10 Leo Freitas MDB 2,32% 3.359 11 Igor Fabiano MDB 2,32% 3.357 12 Werner Saraiva PV 1,79% 2.601 13 Junior da Capela PV 1,74% 2.524 14 João Victor Família PL 1,74% 2.524 15 Silmar Braga PP 1,67% 2.425 16 Lucas Família PL 1,50% 2.175 17 Pablo Vasconcelos SOLIDARIEDADE 1,35% 1.960

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação como um todo. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.