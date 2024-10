Lista dos vereadores eleitos em Maceió-AL nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Maceió neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Maceió, aguardando ansiosamente o resultado das eleições 2024.

Com a apuração realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os dados oficiais começam a ser divulgados, revelando os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Confira abaixo a lista completa dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Maceió:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Luciano Marinho PL 3,24% 14.780 2 Davi Davino PP 3,22% 14.694 3 Zé Márcio Filho MDB 3,08% 14.038 4 Galba Netto PL 3,07% 14.023 5 Marcelo Palmeira PL 2,40% 10.943 6 Leonardo Dias PL 2,25% 10.274 7 Milton Ronalsa PSB 2,22% 10.129 8 Teca Nelma PT 2,19% 9.969 9 Kelmann MDB 2,16% 9.840 10 Chico Filho PL 2,11% 9.607 11 Brivaldo Marques PL 1,90% 8.671 12 Cal Moreira PL 1,75% 7.964 13 Siderlane Mendonça PL 1,62% 7.367 14 Allan Pierre MDB 1,57% 7.155 15 Aldo Loureiro PDT 1,56% 7.132 16 Delegado Thiago Prado PP 1,49% 6.802 17 Olívia Tenório PP 1,46% 6.669 18 Silvania Barbosa SOLIDARIEDADE 1,42% 6.464 19 Jeannyne Beltrão PL 1,40% 6.362 20 Fatima Santiago MDB 1,37% 6.257 21 Thales Diniz PSB 1,28% 5.833 22 Eduardo Canuto PL 1,25% 5.696 23 Rui Palmeira PSD 1,21% 5.498 24 Jonatas Omena PL 1,20% 5.486 25 David Empregos Al UNIÃO 1,19% 5.421 26 Samyr Malta PODE 1,17% 5.321 27 Silvio Camelo Filho PV 1,16% 5.311

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.