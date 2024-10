Lista dos vereadores eleitos em Macaúbas-BA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Macaúbas, na Bahia, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, neste domingo de eleições municipais. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Macaúbas, que definirão o futuro político da cidade pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Macaúbas está sendo apurado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que trabalha para garantir a transparência e agilidade na divulgação dos dados. A corrida para ocupar as cadeiras na Câmara Municipal foi acirrada, com diversos candidatos disputando a preferência do eleitorado local.

Conforme os dados oficiais do TSE, os vereadores eleitos para a próxima legislatura em Macaúbas são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MACAÚBAS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Ricardo de Luiz Teobaldo UNIÃO 6,83% 1.851 2 Carlinhos de Anterio MDB 5,39% 1.461 3 Neto Nogueira MDB 4,99% 1.352 4 Ana Cajado PT 4,40% 1.192 5 Marcinha do Açude MDB 4,14% 1.122 6 Juca Cajado PDT 3,76% 1.019 7 Ricardo Costa PSD 3,52% 953 8 Willian de Dema PDT 3,38% 915 9 Marcelo Nogueira UNIÃO 2,88% 780 10 Roberto de Zé de Enedina AVANTE 2,88% 780 11 Ié PSD 2,87% 779 12 Nito UNIÃO 2,79% 755 13 Nivaldo de Maria da Silva PT 2,58% 698

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Esse sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O cálculo leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, determinando quantos votos são necessários para que um partido eleja um representante.