Lista dos vereadores eleitos em Macapá-AP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Macapá neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Com os olhos voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Macapá, a população aguarda ansiosamente o resultado das eleições 2024.

De acordo com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a composição da Câmara Municipal de Macapá para os próximos quatro anos já foi definida. A seguir, apresentamos a lista completa dos vereadores eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MACAPÁ

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Alexandre Azevedo PODE 2,04% 4.857 2 Daniel Theodoro PSOL 1,90% 4.542 3 Marcelo Dias PRD 1,90% 4.534 4 Paulo Nery PSD 1,90% 4.533 5 Pastora Léia Pelaes PDT 1,85% 4.419 6 Caetano Bentes PODE 1,83% 4.368 7 Pedro Dalua UNIÃO 1,81% 4.309 8 João Mendonça PRD 1,69% 4.035 9 Elenice PODE 1,68% 4.007 10 Maraina Martins REDE 1,65% 3.939 11 Cláudio SOLIDARIEDADE 1,60% 3.806 12 Luany Favacho MDB 1,53% 3.643 13 Bruno Igreja MDB 1,50% 3.579 14 Alessandro PDT 1,44% 3.446 15 Japão SOLIDARIEDADE 1,44% 3.445 16 Patrick Monte MDB 1,41% 3.370 17 Luana Serrão UNIÃO 1,41% 3.360 18 Margleide Alfaia PDT 1,34% 3.205 19 Banha Lobato UNIÃO 1,12% 2.680 20 Joselyo E Mais Saude PP 1,12% 2.668 21 Claudiomar Rosa PT 1,11% 2.657 22 Ruzivan REPUBLICANOS 1,11% 2.643 23 Ezequias PSD 0,98% 2.327

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com mais votos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, garantindo assim uma representação mais equilibrada dos partidos na Câmara Municipal.