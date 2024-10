Lista dos vereadores eleitos em Loreto-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Loreto, no Maranhão, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Loreto. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Enquanto a contagem avança, a atmosfera na cidade é de grande interesse pelo futuro político local. Os candidatos e suas equipes estão reunidos em diversos pontos, acompanhando atentamente cada atualização. A população, por sua vez, permanece atenta às redes sociais e aos meios de comunicação locais, buscando informações sobre quem serão seus representantes nos próximos quatro anos.

À medida que os números começam a se consolidar, já é possível vislumbrar o novo cenário político de Loreto. Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos, com suas respectivas votações:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Leirival Arrais O Barba Azul NOVO 6,28% 444 2 Ze Filho PT 5,89% 416 3 Benedito da Sucam REPUBLICANOS 5,28% 373 4 Conceição do João Paulo PDT 5,28% 373 5 Arenaldo do Miúdo NOVO 5,04% 356 6 Zé do Constâncio PDT 5,00% 353 7 Branca do Morenage REPUBLICANOS 4,80% 339 8 Luiz Boi UNIÃO 4,44% 314 9 Luiz Carlos do Tomaz UNIÃO 3,74% 264

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com votação superior. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta os votos totais do partido ou coligação, distribuindo as cadeiras de forma proporcional. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.