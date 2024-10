Lista dos vereadores eleitos em Lontras-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Lontras, Santa Catarina, neste domingo, 6 de outubro de 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Lontras. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira. Esta norma visa garantir uma representação proporcional dos partidos na câmara municipal.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Lontras para a legislatura 2025-2028:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Zequinha Kochanski MDB 11,47% 848 2 Professor Jean PSDB 9,17% 678 3 Dani da Saude MDB 7,10% 525 4 Juca PODE 6,10% 451 5 Marcelo dos Santos MDB 5,45% 403 6 Gabriel Jacobsen MDB 5,38% 398 7 Eduardo Vicenti PL 4,49% 332 8 Charles Leske PSDB 4,42% 327 9 Sandra da Lavanderia Tomazoni PL 4,33% 320

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema considera o desempenho dos partidos e coligações como um todo. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O cálculo do quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, determinando assim a distribuição das cadeiras entre os partidos e coligações.