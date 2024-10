Lista dos vereadores eleitos em Linhares-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Linhares, no Espírito Santo, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Linhares. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A disputa acirrada por uma cadeira no Legislativo municipal movimentou a cidade nas últimas semanas. Candidatos de diversos partidos apresentaram suas propostas e buscaram o apoio dos eleitores linharenses. Agora, com as urnas fechadas, resta aguardar para saber quem serão os novos representantes da população na Câmara de Vereadores.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Linhares:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM LINHARES

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Caio Ferraz PODE 2,84% 2.385 2 Alysson Reis PODE 2,47% 2.074 3 Johnatan Maravilha REPUBLICANOS 2,21% 1.854 4 Roninho PODE 2,02% 1.695 5 Professor Antonio Cesar UNIÃO 1,99% 1.669 6 Adriel Pajé PSDB 1,91% 1.602 7 Sargento Romanha PL 1,90% 1.600 8 Evelson Lima PODE 1,82% 1.530 9 Paulinho do Maracujá PSD 1,77% 1.490 10 Roque Chile MDB 1,68% 1.414 11 Jaguara da Saude DC 1,68% 1.411 12 Juarez Donatelli REPUBLICANOS 1,67% 1.400 13 Kauan do Salão PP 1,53% 1.287 14 Professora Kelley Bonicenha PSDB 1,40% 1.176 15 Juninho Buguiu PSD 1,38% 1.158 16 Pâmela Maia MDB 1,38% 1.157 17 Yupi Silva PSB 1,15% 964

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa regra visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.