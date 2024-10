Lista dos vereadores eleitos em Limeira-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Limeira neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Limeira. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Limeira tem sido aguardado com ansiedade, especialmente no que diz respeito aos candidatos a vereador. A cidade, conhecida por sua forte participação política, viu uma disputa acirrada entre os postulantes ao cargo legislativo municipal. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Limeira são:

Posição Candidato Partido % de Votos Total de Votos 1 Tatiane Lopes Protetora AVANTE 3,15% 4.688 2 Dr Anderson Pereira PSD 1,92% 2.861 3 Helder do Taxi PSD 1,90% 2.837 4 Everton Ferreira PSD 1,85% 2.760 5 Estevao Nogueira AVANTE 1,67% 2.486 6 Waguinho da Santa Luzia PP 1,65% 2.466 7 Guilherme Guido PL 1,63% 2.428 8 João Antunes Bano SOLIDARIEDADE 1,57% 2.336 9 Lu Bogo PL 1,54% 2.294 10 Elias Barbosa PRTB 1,53% 2.274 11 Nilton Santos REPUBLICANOS 1,52% 2.265 12 Isabelly Carvalho PT 1,47% 2.193 13 Lemão da Jeová Rafá PRTB 1,39% 2.066 14 Mara Isa Mattos Silveira PL 1,18% 1.761 15 Mariana Calsa MDB 1,17% 1.737 16 Marcio do Estacionamento DC 1,13% 1.691 17 Zé da Farmácia SOLIDARIEDADE 1,10% 1.636 18 Felipe Penedo PL 1,06% 1.580 19 Dr Marcelo Rossi MDB 1,04% 1.551 20 Carlinhos do Grotta PL 1,00% 1.497 21 Costa Junior PODE 0,73% 1.095

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal.