Lista dos vereadores eleitos em Leme-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Leme neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes do Legislativo municipal para os próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e a população aguarda com grande interesse para saber quem serão os vereadores eleitos em Leme. A disputa foi acirrada, com diversos candidatos apresentando propostas para melhorar a qualidade de vida dos lemeenses e impulsionar o desenvolvimento da cidade.

Confira abaixo a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Leme para a próxima legislatura:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM LEME

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Cintia Grossklauss MDB 4,81% 2.349 2 Fabiele Bicho Carente REPUBLICANOS 3,92% 1.915 3 Dr. David Pedrão PSD 3,40% 1.663 4 Airton Cândido PSD 2,84% 1.387 5 Professor Marcelo PSD 2,58% 1.261 6 Nino Felix MDB 2,54% 1.240 7 João Cerbi PODE 2,47% 1.209 8 Ellan Paixão PSD 2,39% 1.166 9 Dra Amarilis Ribeiro MDB 2,37% 1.159 10 Elias Ferrara PL 2,05% 1.002 11 Cristiano Boff REPUBLICANOS 1,87% 913 12 Coronel João Arrais PL 1,63% 797 13 Ricardo Canata PODE 1,57% 767

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.