Lista dos vereadores eleitos em Lauro Müller-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Lauro Müller neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Lauro Müller. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos dados para apresentar o resultado das eleições 2024.

Os eleitores comparecem às urnas para escolher os representantes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos movimentou a cidade nas últimas semanas, com debates, campanhas e propostas para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Lauro Müller são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Ricardo Fontanella PP 6,26% 646 2 Sargento Glédson PSD 5,50% 567 3 Marcelinho Automóveis PP 5,31% 548 4 Rodrigo Bodinho MDB 5,31% 548 5 Lindomar Cataneo (irmão) PSD 5,28% 545 6 Ema Hofmann Benedet MDB 3,83% 395 7 Humberto Juninho PL 3,37% 348 8 Tininho Maçarico PSD 3,33% 343 9 Miotello UNIÃO 2,28% 235

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo leva em conta o número de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, determinando quantos votos são necessários para que um partido ou coligação conquiste uma cadeira. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, dependendo do desempenho geral do partido ou coligação.